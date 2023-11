St. Martin 2023 Tausende strömen zum Martinszug in Kempen

Das „O, wat en Freud“ hatten sich in diesem Jahr die Kinder der Regenbogenschule zum Motto erwählt, es zierte neben dem Schullogo die Jutebeutel, die die Kinder umgelegt hatten. So war ein sicherer Abtransport der traditionellen „Blo-ese“, wie in Kempen die Martinstüten genannt werden, garantiert. 4300 Blo-ese hatten der Kempener St.-Martins-Verein und Helfer im Rathaus für die beiden Züge, den Kleinkinderzug am Donnerstagabend und den großen Schulkinderzug am Freitagabend, im Vorfeld gepackt. Mit dem Verlauf des Zuges war der Vereinsvorsitzende Rainer Hamm am Freitagabend sehr zufrieden, „es war sehr schön.“ Neben den rund 3000 Schülern waren nach ersten Schätzungen von Polizei und Feuerwehr rund 20.000 Zuschauer in der Stadt.