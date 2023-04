Neuer Veranstaltungsort Schützen der Hüskes Krone laden zum Tanz in den Mai ein

Der Tanz in den Mai der Schützen-Bruderschaft St. Marien Hüskes Krone gehörte bis 2019 Jahr für Jahr zu den traditionsreichen Veranstaltungen der Thomasstadt. Dann kam die lange Corona-Zwangspause. Jetzt feiern die Schützen am 30. April ab 20 Uhr das Comeback. Nach vielen Jahren in der Halle Küppers wurde eine neue Location gesucht – und auf dem Kartoffelhof der Familie Birmes an der Vorsterstraße 198 kurz hinter der Umgehungsstraße gefunden. „Wir freuen uns, dass wir dort in eine modernen Halle sehr gute Bedingungen vorfinden“, sagt Brudermeister Johannes Hoff.