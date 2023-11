„Plausch aufe Couch“ Talkabend in Kempen mit Segel-Vizeweltmeisterin

Am Donnerstag, 23. November, geht die Kempener Talk-Reihe „Plausch aufe Couch“ in die zweite Runde: Diesmal sitzt die Segel-Vizeweltmeisterin Johanna Schablowski im Szenelokal „Falko“ auf der Couch. Moderatorin ist Ursula Gormanns, die mit der 24-jährigen Inklusions-Sportlerin ins Gespräch kommt. Los geht es um 19 Uhr am Buttermarkt 17a im Herzen der Altstadt. Der Eintritt ist frei. Dafür kreist der Spendenhut – gesammelt wird für eine karitative Einrichtung in Kempen: Der Erlös fließt an die Kempener Caritas-Beratungsstelle. Veranstalter der Reihe „Plausch aufe Couch“ ist die Kempener SPD.