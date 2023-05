Talk-Abend mit Stefan Verhasselt „In Kempen entstehen viele meiner Geschichten“

Aber Verhasselt ist nicht nur die unsichtbare Stimme im Äther, er ist auch ein echtes Bühnentier. Für den WDR moderierte er 20 Jahre lang alle Großveranstaltungen. Und so kam eines Tages der Wunsch nach einem eigenen Bühnenprogramm auf. „Erzähl‘ doch deine Niederrhein-Geschichten“, habe man ihm geraten. Seit 2006 nimmt er Menschen, Sprache, Gewohnheiten und Lebensart am Niederrhein unter die Lupe. Und enthüllt Köstlich-Komisches. Etwa, dass es am Niederrhein schon immer Mobiltelefone gegeben habe: „Da geht et Telefon.“ Aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen wie das Gendern oder immer diversere Essgewohnheiten beschäftigen ihn genauso wie die forsche Fahrradkultur in Kempen: „Ich muss aufpassen, wenn ich aus der Haustür trete, dass ich nicht überfahren werde.“ Inspirationsquelle sind ihm seine Großtanten aus Straelen, die ausgestattet mit Klarsichthaube auf dem Kopf und Abgase-ausstoßenden Opel-Rekord-Kombi niederrheinische Frauenpower verkörperten. „Aber auch in Kempen entstehen viele meiner Geschichten“, plaudert er aus dem Nähkästchen. Anscheinend arbeitet er gerne in Cafés in der Altstadt und hat dabei immer ein Ohr am Nebentisch. Denn der Nährboden für seine Geschichten ist der Alltag.