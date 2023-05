Ausflugstipp für den 13. und 14. Mai Offene Gartenpforten in Kempen und Willich

In Kempen beispielsweise geöffnet ist der Garten von Hannelore und Michael Vietoris an der St.-Peter-Allee 23: Der 500 Quadratmeter große Hausgarten mit Sitzplätzen, Stauden, Gehölzen und Gemüseteil ist am Sonntag, 14. Mai, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Gaby und Wolfgang Schröder laden für Samstag, 13. Mai, 11 bis 17 Uhr, in ihren kleinen, romantischen Garten an der Straße An Steinen 5 in Kempen-St. Hubert ein. Begleitet von Rosenbögen wachsen dort viele Kräuter, aus denen Gaby Schröder Tee, Sirup und Likörchen zaubert.