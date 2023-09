Für Familien in Kempen „Tag des Gesellschaftsspiels“ in der Stadtbibliothek

In der Stadtbibliothek im Kulturforum Franziskanerkloster, Burgstraße 19 in Kempen, werden am Samstag, 16. September, wieder die Spielpüppchen und Würfel ausgepackt: Die Bibliothek nimmt an der Aktion „Stadt – Land – Spielt!“ teil, die in diesem Jahr zum elften Mal stattfindet. An über 233 Standorten in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und in Dänemark steht im September mit dem „Tag des Gesellschaftsspiels“ das Spiel im Mittelpunkt. Spielbegeisterte – Erwachsene wie Kinder oder Jugendliche – sitzen dann gemeinsam mit einem Brettspiel am Tisch. So auch in Kempen: Von 11 bis 15 Uhr können sie in der Bibliothek neue Spiele ausprobieren und direkt spielen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht notwendig. Zusätzlich gibt es eine Spiele-Rallye, bei der es Preise zu gewinnen gibt.