Projekt für Schulen in Kempen CDU bringt Blaulicht-Tag auf den Weg

Laut Verwaltung wurden die weiterführenden Schulen in der Stadt bereits über das Vorhaben informiert, zum Teil hätten sie auch schon Interesse an der Durchführung gezeigt, teilte die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses mit. Gegen den „Tag des Blaulichts“ hatten die übrigen Fraktionen nichts einzuwenden, für den Antrag der CDU gab es im Ausschuss volle Zustimmung. Monika Schütz-Madré (Grüne) regte an, im Folgejahr auch die dritten und vierten Klassen der Grundschulen einzubinden, schließlich gebe es in Kempen auch eine Kinderfeuerwehr, die bei Mädchen und Jungen guten Zuspruch erfahre.