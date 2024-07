Blasrohrschießen ausprobieren Tag der offenen Tür bei den Tell-Schützen in Voesch

Der Verein blickt auf eine lange Tradition zurück. 1932 gegründet, bietet der Schießsportverein verschiedene Möglichkeiten des Sportschießens. Darüber können sich Interessierte am Tag der offenen Tür informieren, Besucherinnen und Besucher ab zwölf Jahre können auch unter Aufsicht mit einem Luftdruckgewehr oder eine Luftdruckpistole schießen, kündigt der Verein an. Eine neue Disziplin bei den Tell-Schützen ist das Blasrohrschießen, auch das kann am Sonntag ausprobiert werden. Für alle, die lieber mit dem Ball schießen, bietet der SC Tell am Tag der offenen Tür ein Torwandschießen an, zudem wird ein Trödelmarkt aufgebaut, dessen Erlös je zur Hälfte für die Jugendarbeit des Vereins sowie einen guten Zweck bestimmt ist. Auch für Getränke und Speisen ist gesorgt.