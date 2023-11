Über 700 Menschen zu versorgen Tafel in Kempen startet Weihnachtspäckchen-Aktion

Der Verein Martinus-Hilfe in Kempen, der die örtliche Tafel an der Mülhauser Straße betreibt, bittet auch in diesem Jahr um Weihnachtspäckchen für die Kundinnen und Kunden der Tafel. Insgesamt kommen derzeit regelmäßig rund 300 Menschen zur Ausgabestelle der Tafel, um für sich und ihre Familien Lebensmittel zu holen, berichtet Bruno Wrede. So versorge die Kempener Tafel über 700 Menschen mit Lebensmitteln. Etwa 30 Prozent von ihnen sind vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet.