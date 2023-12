Hauptzollamt Krefeld Tabakwaren in Shisha-Shop in Kempen sichergestellt

Kempen · Mitarbeiter des Hauptzollamts Krefeld haben Ende November in einem Shisha-Shop in Kempen größere Mengen Tabakwaren sichergestellt, die nicht ordnungsgemäß versteuert waren. Das teilte das Hauptzollamt am Donnerstag mit.

07.12.2023 , 15:34 Uhr

183 Kilo Tabak und über 5500 Milliliter Substitute ohne gültige Steuerzeichen stellten Mitarbeiter des Hauptzollamts in Kempen und Grevenbroich sicher. Foto: Hauptzollamt Krefeld

Dabei handelte es sich um 183 Kilogramm Wasserpfeifentabak ohne Steuerzeichen sowie 196 Milliliter Liquid Tabaksubstitute ohne gültige Steuerzeichen. Darüber hinaus wurden insgesamt rund 260,2 Kilogramm Wasserpfeifentabak sichergestellt, die zwar Steuerzeichen aufwiesen, jedoch aufgrund der Verpackungsgrößen nicht mehr verkehrsfähig gewesen seien, hieß es vom Hauptzollamt: Eine gesetzlich vorgeschriebene Abverkaufsfrist für Wasserpfeifentabak in Kleinverkaufspackungen über 25 Gramm sei zum 30. Juni ausgelaufen. Demnach dürften größere Verpackungseinheiten mit Wasserpfeifentabak seitdem nicht mehr zum Kauf angeboten werden. Gegen den Inhaber des Geschäfts wurde durch die Krefelder Zöllnerinnen und Zöllner ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Zudem fanden die Kontrollkräfte in einem Shisha-Shop in Grevenbroich 340 Gramm Wasserpfeifentabak und 5420 Milliliter Liquid Tabaksubstitute im Verkaufsraum und im Auto des Betreibers, auch diese Ware wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Wie ein Sprecher des Hauptzollamts Krefeld mitteilte, betrage der verhinderte Steuerschaden in diesen Fällen mindestens rund 9000 Euro.

(biro)