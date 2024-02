Fußball-Profi aus Kempen Trägt Sportpark bald den Namen Jordan Beyer?

Kempen · Der SV Thomasstadt Kempen will einen Teil des künftigen Familiensportparks an der Berliner Allee nach dem Profi-Kicker benennen. Der gebürtige Kempener, der aktuell in England spielt, übernimmt dafür einen Teil der finanziellen Vereinsförderung.

22.02.2024 , 16:00 Uhr

Jordan Beyer (l.) kämpft mit Jordan Ayew bei einem Spiel zwischen den englischen Fußballklubs Crystal Palace und Burnley FC um den Ball. Foto: AP/Richard Sellers

Von Andreas Reiners