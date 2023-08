Neue Leiterin für Gesamtschule Kempen „Ich freue mich, dass die Schule ein Herz bekommt“

In der Kempener Schullandschaft hat sich die Gesamtschule in den vergangenen Jahren als äußerst erfolgreich erwiesen: In diesem Jahr legte der erste Jahrgang das Abitur an der jungen Schule ab, die seit der Gründung von Uwe Hötter geleitet wurde. Hötter wurde zum Schuljahresende in den Ruhestand verabschiedet. Zum neuen Schuljahr hat nun seine langjährige Stellvertreterin Suzan Torun-Schneider die Leitung übernommen – und damit auch die Aufgabe, die größte Schule Kempens in die Zukunft zu führen.