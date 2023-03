Modisches Angebot wächst Neue Boutique in der Kempener Altstadt

Kempen · Susanne Bornkopp hat das Ladenlokal von Lübbenjans an der Judenstraße in Kempen übernommen. Was sie mit „Charisma exclusive line“ für Frauen aus Kempen und Umgebung bietet.

03.03.2023, 16:45 Uhr

Susanne Bornkopp (Mitte) und ihr Team bei der Eröffnung von „Charisma exclusive line“ am Freitagmorgen. Foto: Norbert Prümen

Von Eva Scheuß

Es ist absolute Bestlage an der Ecke Buttermarkt/Judenstraße in Kempen: Aus „Bernd Lübbenjans Store“ ist nun „Charisma exclusive line“ geworden. Schwarz-weiße Luftballons über dem Eingangsbereich künden von der Neueröffnung am Freitag. Susanne Bornkopp, die seit 14 Jahren das benachbarte „Charisma women‘s wear“ führt, hat die Boutique von Bernd und Friederike Lübbenjans übernommen.