In Ruhe einkaufen Edeka und Rewe in Kempen richten Plauderkassen ein

Wenn sich die Kundin an der Kasse im Supermarkt länger mit der Verkäuferin unterhält, sind andere Kunden in der Schlange dahinter schon mal genervt. Manche stehen unter Zeitdruck, andere haben schlicht keine Lust, sich die Plauderei anzuhören, während die Kundin gemütlich die Waren aufs Band legt. Ab Mittwoch gibt es nun in den Einkaufsmärkten von Edeka am Hessenring und Rewe an der Kleinbahnstraße für Menschen, die sich beim Einkauf an der Kasse gern Zeit lassen, eine so genannte Plauderkasse: Sie ist mittwochs und donnerstags jeweils von 10 bis 13 Uhr geöffnet und trägt ein Schild, das auf die Plauderkasse hinweist. Das teilte die Stadt Kempen am Montag mit: „Jeder Kunde kann sich individuell für oder gegen die Plauderkasse entscheiden.“ Heißt: Man kann hin, muss aber nicht.