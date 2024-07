„Erhöhte Population“ Kempen sucht Lösung fürs Tauben-Problem

Diese Wildvögel sind ein Ärgernis. Tauben können leicht zur Plage werden, wenn ihre Population überhandnimmt. Verhältnisse wie auf dem Markusplatz in Venedig, wo Tauben bis vor einigen Jahren Touristen und Einheimischen den Aufenthalt auf dem touristischen Hotspot der italienischen Lagunenstadt alles andere als angenehm gestalteten, gibt es auf dem Buttermarkt in Kempen gottlob nicht. Dennoch sorgen die Tiere zuweilen für argen Verdruss, dann nämlich, wenn sie ihren Kot von den Ästen der Platanen aus aufs Eis oder Bier herunterfallen lassen. Jahrelang hat man in Kempen – wie andernorts auch – nach Lösungsmöglichkeiten für das Problem gesucht, nun soll es noch einmal mit neuer Entschlossenheit angegangen werden.