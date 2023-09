Handel in Kempen Suche nach Lösung für Betreiber der „Velowelt“

Was am bisherigen Standort zulässig ist, widerspricht an der Kleinbahnstraße den Regelungen des städtischen Zentrenkonzeptes. Die Kempener Grünen, die sich für Rushjews Interessen stark machen, brachten das Thema jetzt in den Planungsausschuss. Wie Grünen-Vorsitzende Michaela Baldus erklärte, will Rushjew am neuen Standort auf den Verkauf von Fahrrädern verzichten und dort nur noch Reparaturen anbieten.