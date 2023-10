Projekt von Studierenden der Hochschule Niederrhein Wie man den Wärmebedarf des TZN in Kempen senken kann

Für ihre Masterarbeit in Energiewirtschaftsingenieurwesen beschäftigte sich Maike Probst mit der Wärmeversorgung des TZN: „Ich habe ausgearbeitet, welche Möglichkeiten das TZN hat, um die Wärmeversorgung mit Erdgas zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung umzustellen.“ So hat sie sieben Wärmequellen betrachtet, welche potenziell in Zukunft für die Wärmeversorgung genutzt werden könnten, und Wirtschaftlichkeitsanalysen zu verschiedenen Kombinationen aus Wärmequelle und Heizungstechnologie erstellt, auch die Bilanz an Kohlenstoffdioxid-Emissionen aufgezeigt und eingebunden. „Mit diesen Arbeiten haben wir schon mal eine ziemlich gute Grundlage an Daten und Ideen“, teilten Schettel und Jablonski mit.