Vom 5. bis 7. Juli auf dem Buttermarkt Was das Street-Food-Festival in Kempen bietet

Geöffnet ist das Street-Food-Festival am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Musik gibt es auch, und wenn Speisen übrig bleiben, werden diese von Mitarbeitenden lokaler Foodsharing-Organisationen abgeholt und an Bedürftige weitergegeben, heißt es vom Veranstalter.