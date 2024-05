Vorfall in Kempen Straßenschilder in der Altstadt gestohlen

Wer an der Sparkasse an der Orsaystraße in die Kuhstraße in Richtung Kuhtor abbiegt, muss schon wissen, dass er sich auf der Kuhstraße befindet. Denn ein Straßenschild gibt es dort nicht mehr: Das ursprünglich beidseitig an einem Pfahl montierte Straßenschild „Kuhstraße“ wurde von Unbekannten abmontiert. Das stellten Mitarbeitende des Baubetriebshofs der Stadt am 11. April fest.