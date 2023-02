Karneval in Kempen 2023 Wo die ganze Nachbarschaft jeck wird

Es ist der zarte, romantische Name, der hier am Niederrhein gleich auffällt: „Heideröslein“ nennt sich der St. Huberter Verein, der vor allem durch seine legendären Karnevalssitzungen bekannt ist. Schon nach kurzer Zeit sind im Regelfall alle Karten vergriffen. Nur noch wenige Restkarten gibt es auch in diesem Jahr, wenn am kommenden Samstag, 11. Februar, ab 19.11 Uhr im St. Huberter Forum unter dem traditionellen Motto „Danz on Dollerei möt de Hei“ die Post abgeht.