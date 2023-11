St. Martin 2023 Straßen in Kempen wegen Martinszügen gesperrt

Der Schulkinderzug am Freitag, 10. November, gehört zu den größten Veranstaltungen in Kempen. Rund 3000 Schülerinnen und Schüler ziehen mit, Tausende Besucher sind in der Altstadt zu erwarten. Los geht es schon um 17.15 Uhr. Der Zug stellt sich an der Mülhauser Straße auf (Gegenzug), dann geht es über Ellenstraße, Peterstraße, Umstraße, Judenstraße, Alte Schulstraße, Tiefstraße, Kuhstraße, durchs Kuhtor hindurch, über den Burgring, um die Burg bis zur Thomas-Buchhandlung. An der Burg ist das Großfeuerwerk zu sehen, dann geht es über Burgstraße, Engerstraße, Studentenacker, Peterstraße und Kirchplatz weiter durchs Rathaus, der Zug löst sich in Richtung Moosgasse und Ellenstraße beziehungsweise Acker und Neustraße auf. Gesperrt sind ab 16 Uhr bis zum Ende des Zuges folgende Straßen: Burgstraße, Orsaystraße, Wambrechiesstraße, Neustraße, Ellenstraße, Arnold-Janssen-Straße, Heilig-Geist-Straße, Rabenstraße, Peterstraße, Engerstraße, Kreuzung Donkring/Hülser Straße, Mülhauser Straße, Wiesenstraße, Moorenring, Thomasstraße, Von-Saarwerden-Straße, Kerkener Straße, Am Gymnasium, Heyerdrink/Ludwig-Jahn-Straße sowie Möhlenring. In vielen Bereichen werden Halteverbotszonen eingerichtet (in der Regel ab 13 Uhr). Laut Stadt werden zusätzliche Parkmöglichkeiten am Schwimmbad Aquasol an der Berliner Allee eingerichtet.