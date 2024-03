Arbeiten in Kempen Straße Blatendoop wird in Teilabschnitt erneuert

Die Straße „Blatendoop“ – eine Verbindung zwischen Vorster- und St. Töniser Straße in einem Wohngebiet im Kempener Süden – soll in diesem Jahr in einem ersten Bauabschnitt zwischen Einmündung Vorster Straße und St.-Peter-Allee erneuert werden. Das Projekt ist Teil einer groß angelegten Sanierung von Versorgungsleitungen, Fahrbahnen und Gehwegen in dem Wohngebiet.