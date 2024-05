Frühling in Kempen Storchenpaar im Liebesglück

Zur Freude von Ausflüglern haben die Storchenpaare im Kreis Viersen wieder ihre Nester bezogen. An der Schauteshütte in Kempen-St. Hubert beispielsweise ist in diesen Tagen das Geturtel eines Storchenpaares zu bewundern. Auch an der Clörather Mühle, in Grefrath, Kempen und Neersen sind Nester besetzt, berichtet Ansgar Reichmann, Leiter der Biologischen Station Krickenbecker Seen.