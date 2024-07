Konzert in Kempen Stoppok und BAP-Frontmann Niedecken bei Julian Dawsons Geburtstagsparty

In der Pause berichten Jan und Heike aus Wuppertal, was sie an Julian Dawson so schätzen. „Er ist ein normaler Typ und hat ein unglaubliches musikalisches Gedächtnis“ berichtet Jan. Bettina Klapheck vom Kulturamt der Stadt Kempen, die die Konzerte mit Julian Dawson betreut, schätzt, dass er seit Anfang der 1990er-Jahre regelmäßig in Kempen auftritt, zuletzt im Zweijahresrhythmus. „Viele erinnern sich noch an die wunderbaren Sommerkonzerte im Innenhof“, sagt sie. Und dass die Besucher aus dem weiteren Umfeld anreisten, aus Düsseldorf und sogar Hannover. Thomas Schüten aus Kempen ist langjähriger Fan von Julian Dawson und erlebte ihn 1983/84 als Sänger in Kempener Kneipen. „Wenn er auftrat, wurde es ganz still“, erinnert er sich.