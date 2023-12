Segen bringen und Spenden sammeln Sternsinger-Aktion startet in Kempen am 28. Dezember

In den Städten und Gemeinden sind bald wieder die Sternsinger unterwegs: Jungen und Mädchen schreiben den Segen „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus) an die Türen und bitten um eine Spende für wohltätige Projekte. Auch in Kempen werden die Sternsinger von Haus zu Haus ziehen, den Segen zu den Kempener Bürgerinnen und Bürgern bringen und um eine Spende bitten. Traditionell werden in Kempen die Patenprojekte der drei Gemeinden mit den Spenden unterstützt. Die Spenden gehen in diesem Jahr an das Bildungszentrum Centro Thomas a Kempis in Brasilien und das Kinderhaus Arbol de la Esperanza in Ecuador.