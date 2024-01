Hospizdienst der Malteser bietet Kursus an Ehrenamtliche begleiten Menschen am Ende des Lebens

„Der Qualifizierungskurs richtet sich an Menschen, die sich für die Situation sterbender Menschen und deren Umfeld interessieren. Sie sollten bereit sein, sich selbst zu reflektieren“, erklären die Koordinatorinnen. Außerdem sei es wichtig, aufgeschlossen zu sein, andere Sichtweisen zu respektieren sowie Freude am Austausch sowie der persönlichen Entwicklung zu haben. Später bleiben die Ehrenamtler in Kontakt, werden in Gruppentreffen und Supervisionen betreut, erhalten Angebote für Fortbildungen und gemeinsame Aktivitäten.