Stellwerk nicht besetzt „Niersexpress“ endet vorübergehend in Neuss

Auf der Strecke des RE 10 („Niersexpress“) zwischen Kleve und Düsseldorf hat es am Montag erneut Probleme mit einem Stellwerk gegeben. Nach der Inbetriebnahme der modernisierten Strecke hatte es allerhand technische Probleme auf der Strecke gegeben, doch am Montag war der Stellwerksausfall nun nicht technischer Art: Wie die Rhein-Ruhr-Bahn, die den Niersexpress auf der Strecke der Deutschen Bahn betreibt, mitteilte, blieb ein Stellwerk der DB Netz AG im Raum Düsseldorf-Bilk unbesetzt, so kam es kurzfristig zu Einschränkungen im Zugverkehr. Unterwegs hält der Niersexpress auch in Kempen, wird von Pendlern gern genutzt, die in Richtung Düsseldorf fahren.