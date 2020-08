Causa Dellmans in Kempen : CDU-Chef Kraft weist Vorwürfe der Einflussnahme zurück

Kempen Auch die CDU Kempen will einen fairen Wahlkampf um das Amt des Bürgermeisters und wehrt sich gegen Kritik in Sozialen Medien. Das betont ihr Kandidat und Vorsitzender Philipp Kraft.

Eigentlich wollte sich CDU-Vorsitzender und Bürgermeisterkandidat Philipp Kraft öffentlich nicht zur „Causa Dellmans“ äußern. Nach der Berichterstattung unserer Zeitung und den vielen Kommentaren in Leserbriefen und den Sozialen Medien reagierte Kraft am Montag dann doch mit einer ausführlichen Stellungnahme. Tenor: Die CDU weist die Vorwürfe der Einflussnahme auf die Berichterstattung unserer Zeitung entschieden zurück. Außerdem will die CDU „in einem fairen und demokratischen Wettstreit für die Zustimmung zu den entwickelten Ideen und unsere Kandidatinnen und Kandidaten werben. Dabei stehen für uns die Interessen der in Kempen lebenden Menschen im Mittelpunkt“, so CDU-Vorsitzender Kraft.

Die CDU ist im Zuge der jüngsten Berichterstattung in der „Causa Dellmans“ – unter anderem auch durch die Stellungnahme von Alt-Bürgermeister und Parteimitglied Karl Hensel – öffentlich unter Druck geraten, obwohl es bislang keinen Beweis dafür gibt, dass die „Causa Dellmans“ auf Initiative eines CDU-Mitgliedes oder -Sympathisanten losgetreten wurde. Nach Aussage von Kraft habe die CDU Kempen mit der „Causa Dellmans“ „inhaltlich am wenigsten zu tun“. „Daran ändert auch der beschämende Versuch nichts, dass vorrangig, aber eben nicht nur, in den sozialen Netzwerken mit unbelegten Unterstellungen, Behauptungen und unhaltbaren Mutmaßungen gearbeitet wird, um gezielt Stimmung zu machen“, so Kraft. Er wehrt sich entschieden dagegen, dass „die CDU und damit 400 Mitglieder und viele ehrenamtlich aktive Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Stadt kollektiv in Misskredit“ gebracht würden. Im Übrigen verweist er auf die Stellungnahme seiner Partei, die im Namen von Stadtverband und Fraktion am 15. Juli auf der CDU-Homepage unter www.cdu-kempen.de veröffentlicht worden ist. „Diese spiegelt die Haltung der CDU Kempen in diesem Sachzusammenhang wider und bedarf keiner inhaltlichen Ergänzung“, so Kraft.