SPD-Bundestagsabgeordneter aus dem Kreis Viersen Stahl-Nachlass nun im Kreisarchiv zugänglich

Aus der umfangreichen Dokumentation von Stahls Nachlass, den das Kreisarchiv jetzt auch im Onlineportal der Archive in Nordrhein-Westfalen zugänglich macht, wird deutlich, dass sich der SPD-Politiker nicht nur als Lenker in Führungspositionen verstand, sondern vor allem als Sprachrohr des so genannten kleinen Mannes. Er setzte sich unermüdlich für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Viersen ein. Wie Archivarin Hols festgestellt hat, war es Stahls Anspruch, für jedes Anliegen ein offenes Ohr zu haben. Das ergebe sich als den zahllos erhaltenen Bittschriften an ihn und seinen jeweiligen Antworten: Da meldete sich bei ihm zum Beispiel eine junge Frau, die eine Ausbildungsstelle in einem Männerberuf suchte, oder ein Rentner, der bei den Behörden um seine Rentenansprüche kämpfen musste, oder eine Grundschulklasse der Körnerschule in Viersen, die sich beim Unterricht durch tief fliegende Flugzeuge der britischen Rheinarmee gestört fühlte.