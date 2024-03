Festakt in Kempen Gesamtschule ist jetzt „Schule ohne Rassismus“

Als erste weiterführende Schule in Kempen hat die städtische Gesamtschule am Montag den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ erhalten. Damit ist sie die 25. Schule im Kreis Viersen, die dem bundesweiten Netzwerk beigetreten ist. Ein passendes Schild dazu wird noch geliefert und sichtbar am Schulgebäude angebracht werden, doch ausruhen kann sich die Schule auf dem Titel nicht: „Er ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch eine Verpflichtung“, machte Schulleiterin Suzan Torun-Schneider in ihrer Ansprache deutlich. Mit einem offiziellen Festakt in der Aula feierte die Gesamtschule mit Schülern, Lehrern, Vertretern der Stadtverwaltung und des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Viersen die Zertifizierung als Courage-Schule, musikalisch begleitet vom Schulchor „Crazy Tunes“.