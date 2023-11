Seit 50 Jahren verbunden Kempen feiert Städtepartnerschaft mit Orsay

„Lang lebe Kempen! Vive Orsay!“ Im historischen Ambiente des Franziskanerklosters in Kempen begrüßt, nach der musikalischen Einleitung durch Uli Windbergs und Johannes Seidemann, Moderatorin Silke Rankers alle Anwesenden und führt, abwechselnd auf Deutsch und Französisch, frisch und fröhlich durchs Programm. Sie selbst sei zwar in Deutschland geboren, habe aber zwölf Jahre lang in Frankreich gelebt, berichtet sie, und betont die Bedeutung von Freundschaften, die Ländergrenzen überschreiten. „Egal, was man spricht, die Freundschaft geht darüber hinaus“, sagt sie.