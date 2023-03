Projekt in Kempen Stadtwerke ziehen Antrag für Solarpark zurück

Ein Baustart für die geplante Solarthermie-Anlage am Krefelder Weg in Kempen, in der Nähe von Gut Heimendahl, ist weiterhin nicht absehbar. Wie der Technische Beigeordnete der Stadt Kempen, Torsten Schröder, nach einer Anfrage von Jörg Boves (FDP) in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses bestätigte, haben die Stadtwerke Kempen den Bauantrag zurückgezogen. Wie eine Sprecherin der Stadtwerke auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, hätten die Stadtwerke den Bauantrag zurückgezogen, weil man kein wirtschaftlich tragfähiges Angebot bekommen habe. Das soll laut Stadtwerken nun aber nicht das Aus für den Solarpark sein: „Das Solarthermie-Projekt ist aus Sicht der Stadtwerke Kempen ein Zukunftsprojekt, und es wird weiterhin daran festgehalten“, so die Sprecherin. Das Bauvorhaben sei aber an Verfahren geknüpft, die ausgeschrieben werden müssten. Das brauche eine gute Vorbereitung und damit auch Zeit. Die Stadtwerke führten aktuell „intensive Gespräche mit potenziellen Partnern, um das Projekt Solarthermie umzusetzen“, so die Sprecherin: „Sobald hier konkrete Planungen vorliegen, werden die Stadtwerke Kempen einen neuen Bauantrag bei der Stadt Kempen einreichen.“