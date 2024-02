Neue Geschäftsführung Stadtwerke Kempen suchen einen Partner

Unter neuer Führung sollen die Stadtwerke Kempen in sicheres Fahrwasser kommen. Das wurde bei einer Pressekonferenz am Montagmorgen deutlich, die die Stadt und die Stadtwerke anberaumt hatten, nachdem sich der neue Geschäftsführer Daniel Banzhaf bei einer außerordentlichen Betriebsversammlung der Belegschaft vorgestellt hatte. Banzhaf war in den vergangenen sieben Jahren bei den Stadtwerken Solingen tätig, die höhere unternehmerische Verantwortung habe ihn an Kempen gereizt. Er wolle die Stadtwerke Kempen gern weiterentwickeln, so Banzhaf, „ich gestalte gerne und gebe gern Impulse.“