Ansprechpartner weiter da Stadtwerke bauen Kundencenter in Kempen um

Die Stadtwerke Kempen starten am Montag, 13. November, mit dem Umbau des Kundencenters im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke an der Heinrich-Horten-Straße 50 in Kempen. Das teilte eine Sprecherin der Stadtwerke am Freitag mit. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum Jahresende dauern.