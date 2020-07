Verwaltung : Stadt Kempen hat Schlüsselstellen besetzt

Kempen Wichtige Amtsleitungen innerhalb der Stadtverwaltung konnten mit neuem Führungspersonal besetzt werden. Auch der Zuschnitt der Dezernate wurde modifiziert. Der Stadtrat hatte einstimmig zugestimmt.

Ganz gleich, wer bei der Kommunalwahl am 13. September zum neuen Bürgermeister in Kempen gewählt wird, als Chef der mehr als 600 Mitarbeiter in der Stadtverwaltung hat er zumindest eine Sorge weniger: Er kann sich auf drei Beigeordnete in der Verwaltungsspitze verlassen, die gute Arbeit leisten, und in deren Dezernaten sind einige Amtsleiterstellen mit frischem Personal besetzt.