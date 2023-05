Mobilität in Kempen Stadt zieht erste Bilanz zur Fahrradflunder

Für die nächste Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz am 1. Juni hat die Stadtverwaltung nun eine erste Bilanz gezogen, um der Politik darzulegen, wie das Projekt ankommt. Zwei Aufstellplätze gab es für die Flunder bislang: einen an der Peterstraße am Kolpinghaus, einen am Burgring in Höhe von Kuhtor-Apotheke und Ärztehaus. Wie die Fahrradflunder genutzt wurde, kontrollierten Mitarbeiter der Stadt über einen Zeitraum von rund sechs Wochen, meist zwischen Montag und Freitag, zu ein bis drei unterschiedlichen Uhrzeiten. Während an der Peterstraße an 38 Tagen mit Sichtkontrollen insgesamt 25 Fahrräder auf der Plattform standen, wurden am Burgring an 43 Tagen mit Sichtkontrollen insgesamt 121 Räder abgestellt. Das könnte auch mit der Kälte zusammenhängen: Die Stadtverwaltung macht darauf aufmerksam, dass die Flunder von Anfang Januar bis Mitte Februar am Kolpinghaus stand – zu dieser Jahreszeit sind auch in der Kempener Innenstadt weniger Radler unterwegs. „Alles in allem scheint dieser Standort jedoch für den Alltagsverkehr weniger Bedeutung zu haben“, heißt es zum Standort Peterstraße in der Vorlage der Verwaltung. Trotzdem erscheine es „möglicherweise sinnvoll, in der nahen Umgebung für weitere Abstellmöglichkeiten zu sorgen“, da gerade bei Veranstaltungen wie Märkten oder Festen Fahrradflunder wie auch weitere vorübergehend eingerichtete Fahrradstellplätze dort gut angenommen worden seien.