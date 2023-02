Tourismus-Büro fehlt noch Stadtmarketing in Kempen bekommt mehr Personal

Ursprünglich war eine Leitungsstelle für das Referat Stadtmarketing angedacht, im Zuge der Beratungen wurde dies umgewandelt, nun soll eine neue Mitarbeitenden-Stelle geschaffen werden. In den vergangenen zwei Jahren habe sich gezeigt, dass der Bereich Stadtmarketing mehr und mehr an Bedeutung gewinne, auch überregional, somit Aufgabenfülle und Intensität wachse, so hatte es die Verwaltung in ihrer Vorlage dargelegt. All diese Aufgaben könnten mit einem Vollzeitäquivalent und einer Teilzeitkraft mit 2 Stunden nicht mehr bewältigt werden, so die Verwaltung. Andere Dinge wie die Touristen-Information kämen hinzu. „Da die Stadt Kempen ein ,Leuchtturm‘ am Niederrhein ist, sollte der Bereich Stadtmarketing auch in den kommenden Jahren ausgebaut und erweitert werden“, so die Einschätzung. Die Zusammenarbeit im Bereich Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kommunikation sei „für eine professionelle Aufstellung der Stadt Kempen nach außen von enormer Wichtigkeit, gerade in den kommenden Krisenzeiten und dem damit verbundenen Wandel der Gesellschaft und der Wirtschaft“. Damit solle Kempen zukunftsfähig vermarktet werden.