Betreuungszeiten verkürzt Stadt Kempen warnt Kita-Eltern vor Krankheitswelle

Eltern von Kindern in der Kita Lupilus in St. Hubert haben in dieser Woche ihre Kinder früher aus der Einrichtung abholen müssen als gewohnt: Wie Bennet Gielen, Erste Beigeordneter der Stadt Kempen und bei der Stadtverwaltung auch für den Bereich Kinder, Jugend und Familie zuständig, in der jüngsten Ratssitzung am Dienstagabend mitteilte, mussten von Dienstag bis Freitag, 26. bis 29. September, die Betreuungszeiten in der Kita eingeschränkt werden. Statt um 16.30 Uhr ist in dieser Woche dort schon um 14.30 Uhr Schluss. Grund: „Die personelle Situation hat sich verschärft“, erläuterte Gielen dem Stadtrat. Nicht nur seien Mitarbeitende langzeiterkrankt, es gebe nun auch akute Erkrankungen, sodass man aufgrund des Personalmangels die Betreuungszeit habe verkürzen müssen, berichtete Gielen. Die Eltern habe er am Dienstag informiert.