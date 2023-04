Zum Ausprobieren Stadt verleiht E-Lastenräder an Kempener

Die Stadt Kempen will die Elektromobilität im Stadtgebiet weiter fördern. Der Umstieg auf Elektromobilität sei ein wichtiger Schritt, um die Ziele des integrierten Klimaschutzkonzepts zu erreichen, machte Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) am Dienstag bei der Vorstellung des Projekts im Kempener Rathaus deutlich. Im vergangenen Jahr hatte der Stadtrat das Klimaschutzkonzept verabschiedet. Mit einer Vielzahl von Maßnahmen will Kempen noch vor 2040 Klimaneutralität erreichen. Und zum Umstieg auf Elektromobilität gehörten eben nicht nur E-Fahrzeuge, sondern auch E-Lastenräder, so Dellmans.