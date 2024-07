Ehrenamt in Kempen Stadt vergibt Heimatpreis 2023 an engagierte Vereine

Die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause begann mit viel Applaus. Den spendeten die Mitglieder des Kempener Stadtrats stehend den Vereinen, die den Heimatpreis 2023 aus den Händen von Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) in Empfang nahmen. Ende des vergangenen Jahres hatte der Stadtrat beschlossen, den Heimatpreis an drei Vereine zu vergeben, die sich in besonderer Weise in der Stadt engagieren. Sie sorgten, so drückte es Dellmans am Dienstagabend in der Ratssitzung aus, für ein Miteinander, ein intaktes nachbarschaftliches Leben.