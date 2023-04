Sportlerehrung in Kempen Auszeichnung für Kempens beste Sportler

Die Stadt Kempen und der Stadtsportverband (SSV) würdigen einmal im Jahr diejenigen, die bei Stadtmeisterschaften Titel errungen haben, und jene, die mit großartigen Erfolgen die Stadt Kempen weit über ihre Grenzen hinaus vertraten. In den vergangenen drei Jahren fiel die Sportlerehrung corona-bedingt aus. Am Freitagabend war es aber wieder so weit: Im St. Huberter Forum wurden 20 Stadtmeister gewürdigt und die Sportbesten des Jahres 2022 mit insgesamt 17 Gold-, 13 Silber- und 15 Bronzeplaketten ausgezeichnet.