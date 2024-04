Ehrenamtlich Streit schlichten Stadt Kempen sucht neue Schiedsperson für St. Hubert

Bewerbungen für den Posten nimmt das Amt für Verwaltungssteuerung und Service im Rathaus bis zum 10. Mai entgegen. Wer dazu Fragen hat, kann sich an Andrea Weiß bei der Stadt Kempen wenden, Telefon 02152 9171212. Informationen gibt es auch im Internet unter www.schiedsamt.de, dort erläutert der Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen beispielsweise, wie man Schiedsperson wird und wie eine Schlichtung abläuft. Sie zeigt auch auf, wo die Vorteile einer Schlichtung bei einer Schiedsperson liegen. Denn wenn sich beide Parteien beispielsweise in einem Nachbarschaftsstreit gütlich einigen und den Streit beilegen, verbessert das in der Regel auch das Zusammenleben in der Nachbarschaft.