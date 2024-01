Insolvenz bei Reinigungsfirma Stadt Kempen sucht neue Lösung für Schulreinigung

Die Stadt Kempen wird die Reinigung an den Grund- und weiterführenden Schulen sowie Kitas und weiteren städtischen Gebäuden in Kempen in neue Hände legen müssen. Das mit der Reinigung von Schulen und Kitas in der Stadt seit Januar 2023 per Ausschreibung beauftragte Unternehmen hat im Dezember einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens soll das Unternehmen restrukturiert und wirtschaftlich neu aufgestellt werden, teilt die Reinigungsfirma auf ihrer Internetseite mit. Die Reinigung von Schulen, Kitas und weiteren Gebäuden in Kempen wird nicht Teil dieser Neuaufstellung sein: Wie Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet, habe der vorläufige Insolvenzverwalter des Unternehmens mitgeteilt, dass die weitere Zusammenarbeit mit der Stadt Kempen nicht fortgesetzt werde.