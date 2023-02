Pädagogisches Geschick gefragt Stadt sucht Betreuer für Ferienspaß in Kempen

Die Stadt biete den Betreuerinnen und Betreuern die Möglichkeit, eigene Stärken und Fähigkeiten einzubringen, neue Kompetenzen zu gewinnen und den Ferienspaß aktiv mitzugestalten, heißt es vom Jugendamt: „Im Team mit erfahrenen BetreuerInnen haben dabei nicht nur die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren jede Menge Ferienspaß.“ Interessierte können sich auch wochenweise für die Betreuung melden, und zwar für die Sommerferienwochen vom 26. bis 30. Juni (1. Woche), vom 3. bis 7. Juli (2. Woche), vom 10. bis 14. Juli (3. Woche), vom 17. bis 21. Juli (4. Woche), vom 24. bis 28. Juli (5. Woche) und vom 31. Juli bis 5. August (6. Woche). Die tägliche Arbeitszeit liegt bei durchschnittlich acht Stunden plus einer halben Stunde Mittagspause. Die Vergütung orientiert sich am Mindestlohn (12 Euro), eine Bescheinigung als Vorpraktikum oder zur Anrechnung von berufspraktischer Erfahrung ist möglich. Erwartet werden die Teilnahme am Vorbereitungstreffen, Hilfe beim Auf- und Abbau und ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis.