Glasfaserkunststoff statt Beton Stadt Kempen setzt bei Kanal-Neubau auf moderne Technik

In der kommenden Woche soll der neue Mischwasserkanal am East-Cambridgeshire-Park in Kempen fertig sein. Er ersetzt einen alten Kanal aus Beton, der nach 70 Jahren am Ende seiner Leistungsfähigkeit angekommen ist. 545 Meter Kanal werden seit Mitte Juli auf dem Stück zwischen der Birkenallee und dem Pumpwerk „An Peschbenden“ erneuert. Rund 480 Meter hat die ausführende Firma Uhrig bislang zurückgelegt, bis nächste Woche sollten also die letzte Rohre verlegt sein, so dass der neue Kanal komplett in Betrieb genommen werden kann. Dann werden Weg und Grünbereich wieder hergerichtet, bis Ende November soll alles fertig sein.