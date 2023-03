Licht aus am 25. März Kempen wirbt für „Earth Hour“

Am 25. März soll ab 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht ausgehen – an möglichst vielen öffentlichen Gebäuden und Wahrzeichen, aber auch an privaten Gebäuden, um ein Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen. „Zwar bleiben in Kempen aufgrund der Energiekrise bei vielen öffentlichen Gebäuden und Wahrzeichen bereits seit Längerem die Lichter aus – trotzdem ist das für die Stadt kein Grund, die Stunde der Erde nicht zu begehen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Dorothee Ströh, Klimaschutzmanagerin in Kempen, sagt: „Um Energie zu sparen, haben wir unsere Wahrzeichen schon länger nicht mehr beleuchtet. Dennoch ist es uns ein großes Anliegen, die Earth Hour auch in diesem Jahr zu unterstützen und gemeinsam ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.“ Sie ruft daher alle Bürgerinnen und Bürger in Kempen auf, mitzumachen: „Nach einem Jahr mit verheerenden extremen Wetterereignissen, einer Energiekrise und sich ändernden politischen Prioritäten ist die Earth Hour 2023 ein wichtiger Moment, um unsere Unterstützung für einen ambitionierten Klimaschutz zu zeigen.“ Darüber hinaus solle mit der Aktion wie schon im Vorjahr Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ausgedrückt werden. „Der noch immer andauernde Krieg und das Leid der Menschen in der Ukraine sind eng verwoben mit der Energiekrise und ein weiterer wichtiger Grund, warum Energiesparen so wichtig ist wie selten zuvor,“ so Ströh.