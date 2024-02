Wohnen in Kempen Stadt plant verstärkte Kontrollen für Denkmalschutz

Wie aus der städtischen Vorlage für den Fachausschuss hervorgeht, stellt die Stadt derzeit vermehrt Verstöße gegen Denkmalschutzbestimmungen fest. „Diesen ist mit beratenden Mitteln nicht nachzukommen. Was in den vergangenen Jahrzehnten noch Wirkung zeigte, ist angesichts der derzeitig zu verzeichnenden gesamtgesellschaftlichen Veränderungen nicht mehr wirksam. Es besteht ein großer Bedarf, auch im Bereich der Unteren Denkmalbehörde ordnungsbehördlich tätig zu werden“, stellt die Stadt in ihrer Vorlage fest.