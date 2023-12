Projekt in Kempen Stadt plant neue Toilettenanlage im Grüngürtel

Kempen · An der Thomasstraße in Höhe des Grüngürtels in Kempen soll im kommenden Jahr eine neue öffentliche WC-Anlage errichtet werden. Wie Kirsten Pfennings vom Kempener Stadtmarketing im Wirtschaftsausschuss mitteilte, laufen die Planungen in den beteiligten Fachämtern der Stadtverwaltung.

04.12.2023 , 16:30 Uhr

Die Stadt Kempen will im Grüngürtel eine neue öffentliche Toilettenanlage errichten (Symbolbild). Foto: dpa, Martin Gerten

Federführend ist bei dem Projekt das Hochbauamt. Der Standort soll in der Nähe zum Zugang in die Grünanlage am Spülwall liegen. Die Stadt ist seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem alternativen Standort für die öffentlichen Toiletten, die noch auf dem Parkplatz Burgstraße (P10) stehen. Die Anlage ist veraltet. Außerdem ist eine mögliche neue Nutzung des Parkplatzes im Gespräch. Die Stadt prüft derzeit, Kostenpflichtiger Inhalt ob und zu welchen Konditionen der Parkplatz samt darunter liegender Tiefgarage an einen privaten Investor verkauft werden kann. Die Kempener Wohnungsbaufirma Ralf Schmitz möchte auf dem Areal ein Wohnbauprojekt, die so genannten Thomas-Gärten, realisieren.

(rei)