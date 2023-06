Mobilität in Kempen Stadt plant Kreisverkehr am Industriering Ost

Dazu hat die Stadt mehrere Lösungsmöglichkeiten untersucht. Vor allem die Straßenkreuzung im Industriegebiet soll für Radfahrende sicherer werden. Eine Ampelanlage – wie von der Politik im Planungsausschuss vorgeschlagen – scheidet aus Sicht der Experten aus. Die Stadt hält einen Kreisverkehr für die sicherere Variante. Der Bau ist aufwendig und kostspielig. Zum einen fehlt der Stadt ein Teilstück. Der Eigentümer des Grundstücks an der Ecke Industriering Ost/Erkeshütte habe aber schon Bereitschaft signalisiert, seine Fläche an die Stadt zu verkaufen, führte der Technische Beigeordnete Torsten Schröder in seiner Vorlage für die jüngste Sitzung des Planungsausschusses aus.