Wer drückt sich um die Hundesteuer? Kempen will die Hunde zählen

Hundehalter in Kempen sind dazu verpflichtet, ihren Vierbeiner innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme bei der Stadtverwaltung anzumelden. Das geht aus der Hundesteuersatzung der Stadt hervor. Wird ein Hund zur Pflege, zur Haltung auf Probe oder zum Anlernen aufgenommen, muss er dann angemeldet werden, wenn ein Zeitraum von zwei Monaten überschritten wird. Allerdings melden offenbar nicht alle Halterinnen und Halter ihre Tiere bei der Stadt an. „In der Vergangenheit wurde festgestellt, dass nicht alle Hundehalterinnen und Hundehalter in Kempen der Pflicht zur Anmeldung ihrer Hunde nachgekommen sind“, teilt die Stadtverwaltung mit.